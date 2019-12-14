Работу роботов-коллекторов предложили узаконить в России

СМИ: Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов Подробнее

Согласно законопроекту, коллекторы смогут использовать программу для отправки голосовых сообщений. Такой сервис будет не только информировать о задолженности, но и поддерживать несколько сценариев разговора с должником.

При этом будут действовать определенные ограничения. Например, робот-коллектор должен будет звонить не более раза в сутки и не чаще, чем два раза в неделю. Также количество звонков в месяц не должно быть больше восьми.

Звонить можно будет с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни.

В начале декабря депутаты предложили ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Их хотят привлекать к ответственности за избыточное давление на граждан и превышение своих допустимых полномочий.