  • Работу роботов-коллекторов предложили узаконить в России

    14 декабря 2019, 09:46

    Дарья Бунякова

    Коллекторам хотят разрешить на законодательном уровне использовать роботов для взыскания долгов. Соответствующий проект закона подготовило Министерство юстиции России.

    СМИ: Минюст предложил ограничить звонки роботов-коллекторов

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    Согласно законопроекту, коллекторы смогут использовать программу для отправки голосовых сообщений. Такой сервис будет не только информировать о задолженности, но и поддерживать несколько сценариев разговора с должником.

    При этом будут действовать определенные ограничения. Например, робот-коллектор должен будет звонить не более раза в сутки и не чаще, чем два раза в неделю. Также количество звонков в месяц не должно быть больше восьми.

    Звонить можно будет с 8:00 до 22:00 в будни и с 9:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни.

    В начале декабря депутаты предложили ввести уголовное наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Их хотят привлекать к ответственности за избыточное давление на граждан и превышение своих допустимых полномочий.