В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для коллекторов. Их хотят наказывать за избыточное давление на граждан и способы, которыми порой «выбиваются» долги.

Проработкой внесения в УК РФ соответствующих поправок займется рабочая группа при комитете нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции, сообщила газета «Известия». Зампред комитета Александр Хинштейн назвал незаконную деятельность коллекторов большой проблемой, которая никуда не делась.

«Несмотря на ряд уже принятых Госдумой мер и изменение федеральных законов, это оказывается недостаточным механизмом для обуздания деятельности коллекторов. Зачастую они выходят не просто за рамки своих полномочий, но и здравого смысла», — подчеркнул он.

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Рабочая группа выяснит, что нужно для решения проблемы с законодательной точки зрения. В комитете также разберутся, насколько были эффективны ранее принятые изменения, направленные на ограничение деятельности коллекторов. Сейчас им нельзя звонить гражданам вечером и днем, а за нарушение действующего законодательства предусмотрена административная ответственность.

На сторону недобросовестных заемщиков в комитете вставать не собираются, но не намерены и «возвращаться в эпоху 1990-х», когда долги заставляли возвращать паяльником и утюгом. Меру уголовной ответственности за подобное поведение коллекторов тоже должна установить рабочая группа.

Эксперты подтвердили актуальность темы ужесточения наказания коллекторам, поскольку жертв их недобросовестности меньше не становится. Порой деятельность людей, заставляющих вернуть долг, близка к вымогательству и разбойному нападению, а за это нужно наказывать по закону. В первую очередь изменения должны быть направлены на так называемых «черных коллекторов».