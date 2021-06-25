Работу прививочных пунктов в поликлиниках Москвы продлили

В московских поликлиниках продлили часы работы центров вакцинации от коронавируса до 22:00. Об этом сообщил сайт мэра столицы.

Заместитель московского градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе заработали еще 19 новых прививочных пунктов в детских поликлиниках.

«Уже начали свою работу 19 дополнительных центров вакцинации, где принимают людей старше 18 лет. Там будут работать по две бригады вакцинации. <…> Мы также продлили часы их работы — теперь сделать прививку от COVID-19 можно с 08:00 до 22:00, а не до 20:00, как было ранее», — приводит сайт слова Раковой.

Она уточнила, что всего в городских поликлиниках открыли 119 таких центров. В них приняли все необходимые меры безопасности: желающие привиться и родители с детьми не пересекаются, всем бесконтактно измеряют температуру, а на входе выдают маски и перчатки.

Ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась месяц назад. Руководство города ввело новые ограничения: работников сферы обслуживания обязали пройти вакцинацию, а общепиту запретили пускать посетителей без прививок, антител или отрицательных результатов ПЦР-теста.