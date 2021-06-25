Около 60% жителей России заявили, что готовы пройти вакцинацию от коронавируса в обмен на различные льготы и бонусы от работодателя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса цифрового медицинского сервиса.

«Респондентам предлагалось ответить на вопрос: „Представьте, что работодатель предлагает вам бонусы, если вы сделаете прививку. Что бы вы выбрали?“ 36% опрошенных выбрали бы премию, 12% — отгул в день прививки, 10% — один календарный день отпуска бонусом, 4% — вариант „другое“», — приводит агентство результаты исследования.

Аналитики выяснили, что 51% россиян не обращались за консультацией по вопросу вакцин к медикам, 19% уже посоветовались со своими врачами, столько же респондентов заявили, что им хватит информации от знакомых и лишь 11% сообщили, что уже сделали прививку. 74% принявших участие в опросе соотечественников отметили, что коронавируса стоит бояться. Остальные — 26% — уверены, что опасность SARS-CoV-2 сильно преувеличивают.

В опросе медицинского сервиса приняли участие более 1600 россиян от 18 лет из всех федеральных округов страны.

Эпидемическая ситуация в России ухудшилась в начале лета. После этого власти некоторых регионов ужесточили ковидные меры, среди которых обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. Жители РФ стали активно прививаться. Жителей Москвы предупредили, что за отказ делать укол без медицинских противопоказаний будут отстранять от работы, лишать зарплаты и отпуска.