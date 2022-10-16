Работу паромов возобновили на Керченской переправе после шторма | 360°

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Работу паромов возобновили на Керченской переправе после шторма

Росморречфлот: работу паромов возобновили на Керченской переправе после шторма

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Приостановленную из-за шторма работу крупных паромов на Керченской переправе возобновили в связи с улучшением погоды. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

«С учетом погрузочных операций с 18:00 возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) — порт Кавказ, с 21:00 — возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) — порт Кавказ», — написала пресс-служба агентства в Telegram-канале.

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Как уточнили в Росморречфлоте, сейчас погода позволяет использовать обе линии переправы. Скорость ветра в районе Керчи составляет до девяти метров в секунду, а при порывах достигает 15 метров в секунду.

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Работу Керченской паромной переправы  между Крымом и Краснодарским краем приостановили днем в субботу, 14 октября. Как пояснял глава администрации региона Святослав Брусаков, причиной стал сильный шторм, при котором порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Такие погодные условия назвали небезопасными для судоходства.

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