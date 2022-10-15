Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма | 360°

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15 октября 2022, 17:39

Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма

Глава администрации Керчи Брусаков сообщил об остановке паромной переправы из-за шторма

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Из-за шторма приостановлена работа Керченской паромной переправы, которую запустили неделю назад после теракта на Крымском мосту. Об этом сообщил глава администрации региона Святослав Брусаков, слова которого привел «Интерфакс».

«Керченская паромная переправа остановлена из-за погодных условий, но как только будет возможность пойти паромам, сразу запустят», — пояснил Брусаков.

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Он подчеркнул, что в районе Керченского порыва порывы ветра свыше 15 метров в секунду.

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Ранним утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвалась фура. Это спровоцировало возгорание топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП обрушились два пролета автомобильного полотна. Теракт унес жизни четырех человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

По словам замруководителя Росморречфлота Константина Анисимова, после восстановления моста паромная переправа между Крымом и материком продолжит работать, рассказали в «НСН».

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