Общество 25 марта 2024, 18:46 Работу оперативного штаба по теракту в Crocus City Hall назвали быстрой и четкой Кузнецова заявила о помощи в регионах семьям, пострадавшим в Crocus City Hall

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Семьи, пострадавшие при теракте в Crocus City Hall, получат дополнительную поддержку на базе региональных общественных приемных партии «Единая Россия». Об этом в комментарии журналистам заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она пояснила, что созданный в Московской области оперативный штаб уже предоставил информацию о том, из каких регионов приехали пострадавшие.

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«Штаб работает очень оперативно. Низкий поклон тем, кто его организовал и так быстро и четко выстроил работу с самого начала», — заявила Кузнецова.

Депутат добавила, что региональных приемных семьи пострадавших смогут получить самую разную помощь, начиная от оформления необходимых документов, заканчивая другими важными вопросами.

«Мы должны подключиться и оказать посильную поддержку. Если в семье есть дети, то можем помочь с летним отдыхом, оздоровлением и реабилитацией. У нас богатый опыт реализации гуманитарных проектов», — подчеркнула Кузнецова.

По ее словам, в ближайшее время вместе с коллегами по фракции и руководством партии она обсудит конкретное направление помощи пострадавшим и их семьям.

Оперативный штаб в Красногорске создали практически сразу после сообщения о теракте в концертном зале Crocus City Hall. По последним данным, в результате нападения боевиков и устроенного ими пожара в здании погибли 137 человек, в том числе трое детей, пострадали — 182.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания оперативного штаба поручил составить полный список людей, которых не смогли найти родные и близкие.

Отдельно глава региона поблагодарил все экстренные службы и врачей за их работу.