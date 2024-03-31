Армия 31 марта 2024, 09:19 Путин подписал указ о весеннем призыве. В армию призовут 150 тысяч человек Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РИА «Новости»

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Весенний призыв в вооруженные силы начнется в России с 1 апреля и завершится 15 июля. Указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Всего в ряды вооруженных сил призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

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Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что в весенний призыв в Москве начнут рассылать электронные повестки в тестовом режиме. По его словам, основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

Ранее заместитель главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Владимир Цимлянский заявил, что призванных в войска в весенний призыв не направят в части в новых регионах или зону СВО.

В апреле 2023 года Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета.