Работодателям разрешили переводить сотрудников на удаленку внутренними приказами

Чтобы перевести сотрудников на дистанционную работу, вовсе не обязательно перезаключать договор или ждать особых изменений в законодательстве. Для этого нужно лишь выпустить соответствующий приказ.

В документе должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня, перерывы при необходимости и другие моменты, которые работодатель посчитает нужным там прописать.

При этом оформить такую бумагу можно электронно и дать подписать ее работнику при случае. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда, сообщили «Известия».

Важное уточнение — зарплата. Она, по словам представителей ведомства, должна оставаться без изменений.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Он будет защищать сотрудников, которых перевели на удаленку. К примеру, общение с работодателем в нерабочее время в удаленном формате должно будет оплачиваться как за сверхурочную работу.