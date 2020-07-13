Минтруд закрепил неприкосновенность отдыха на удаленке

Общение с работодателем в нерабочее время в формате удаленки приравняли при оплате за сверхурочную работу. Затраты на электроэнергию для дистанционных работников и их компенсация будут оговариваться в трудовых договорах.

Об этом в Минтруде рассказали РИА «Новости». Порядок компенсации расходов удаленных сотрудников в связи с использованием личного оборудования и ПО оговаривался в проекте изменений в Трудовой кодекс (ТК), подготовленном депутатами Госдумы и членами Совфеда. В документе также шла речь о возможной оплате потребляемой энергии.

В Минтруде подтвердили, что поддерживают поправки в ТК, но подчеркнули, что их концепция и практическая значимость будут рассмотрены на первом чтении в Госдуме. Вопрос о компенсации расходов на электроэнергию будет решен в соответствии с локальными нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

В сообщении Минтруда сказано, что для удаленных работников, как и для сотрудников офисов, будет установлен график работы.

«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отраженного в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — уточняется в сообщении ведомства.

Ранее депутаты Госдумы предположили, что компенсировать расход на электроэнергию или средства связи можно будет через повышение зарплаты или путем упоминания в коллективном договоре.