20 января 2024, 09:34
Работодателей обяжут компенсировать работу сотрудников в выходные дни
Минтруд предложил компенсировать работу в выходные при увольнении
Министерство труда России предложило обязать работодателей компенсировать сотрудникам работу в праздничные и выходные дни в случае увольнения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Поправки в законодательство применят в том случае, если ранее работодатель не выплачивал компенсацию за работу в праздники и выходные», — заявили в Минтруде.
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При этом министерство предложило работнику самому выбирать формат компенсации: получить оплату за отработанные дни или выбрать дополнительные дни отдыха.
В ведомстве напомнили, что работа в выходные и праздники по действующим нормам оплачивается как минимум в двойном размере по фактическим отработанным часам.
«Практика показала, что работодатели в некоторых случаях не компенсировали работу в выходные при увольнении. Поправки исключат ситуации, когда работника увольняли без компенсации за трудовую деятельность в нерабочие, праздничные и выходные дни», — добавили в пресс-службе.
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