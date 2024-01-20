Общество 20 января 2024, 09:34 Работодателей обяжут компенсировать работу сотрудников в выходные дни Минтруд предложил компенсировать работу в выходные при увольнении

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Министерство труда России предложило обязать работодателей компенсировать сотрудникам работу в праздничные и выходные дни в случае увольнения. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Поправки в законодательство применят в том случае, если ранее работодатель не выплачивал компенсацию за работу в праздники и выходные», — заявили в Минтруде.

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При этом министерство предложило работнику самому выбирать формат компенсации: получить оплату за отработанные дни или выбрать дополнительные дни отдыха.

В ведомстве напомнили, что работа в выходные и праздники по действующим нормам оплачивается как минимум в двойном размере по фактическим отработанным часам.

«Практика показала, что работодатели в некоторых случаях не компенсировали работу в выходные при увольнении. Поправки исключат ситуации, когда работника увольняли без компенсации за трудовую деятельность в нерабочие, праздничные и выходные дни», — добавили в пресс-службе.

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