Общество 17 мая 2023, 19:16 Работники завода УАЗ устроили митинг из-за низких зарплат — СМИ Baza: работники завода УАЗ вышли на митинг с требованием повысить зарплаты РИА «Новости»

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Работники завода Ульяновского автозавода (УАЗ) устроили митинг в заводском цеху и пожаловались на низкие зарплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, стачку устроили несколько десятков работников. Они недовольны заплатами. Отмечается, что за последний месяц сотрудникам завода заплатили в среднем по 20 тысяч рублей.

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«Рабочие вышли с требованием повышения заработной платы, к вечеру они разошлись», — указано в сообщении.

Ульяновский автозавод минувшим летом сообщил, что в связи с нехваткой комплектующих начнет выпуск упрощенных моделей внедорожников. Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал автомобили УАЗ «Патриот». Он заявил, что производители завышают цены, но не обеспечивают должного качества. Журналист также призвал наладить производство, за которое не будет стыдно.

В апреле этого года УАЗ показал уборочную машину «Геркулес 6530». Машина может эффективно очищать пространство благодаря всасывающему соплу с системой рециркуляции, а также имеет вспомогательное оборудование для зимней уборки улиц, написали «Известия».