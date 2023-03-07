Общество 07 марта 2023, 15:08 Журналист Владимир Соловьев заявил о завышенной цене на УАЗ «Патриот»

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Российский телеведущий Владимир Соловьев оценил отечественные внедорожники УАЗ «Патриот» и их стоимость в беседе с ИА SM.News.

Журналист заявил, что производители завышают цены на автомобили, но не обеспечивают должного качества, поэтому российские машины быстро требуют ремонта.

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«Те деньги, которые вы берете, то качество, которое вы предоставляете, надо сразу брать много таких машин. Половина из них постоянно будет в ремонте», — заявил Соловьев.

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Он призвал не позорить российского автопроизводителя и наладить более качественное производство, за которое не будет стыдно.

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