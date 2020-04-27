Работники сферы общепита и туризма чаще всего теряют работу из-за коронавируса

Сотрудники общепита, сферы недвижимости, услуг и туризма испытали больше всего проблем из-за пандемии коронавируса нового типа, указано в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

«Сферы, где больше всего увольнений или неоплачиваемых отпусков: „Общественное питание“, „Недвижимость“, „Услуги населению“ и „Туризм“. Также проблемными являются „Строительство“, „Розничная торговля“ и „Гостиницы“. Наиболее устойчивыми остаются „ЖКХ“, „Медицина“, „Органы власти и управления“, а также „Безопасность“», — приводит ТАСС результаты опроса, в котором приняли участие более 11 тысяч человек по всей России.

При этом реже всего теряли работу врачи, работники сфер ЖКХ, безопасности и органов управления. На фоне распространения COVID-19 больше всего работников было переведено на удаленную работу с полным сохранением заработной платы в сферах образования и науки.

Всего было уволено 8,6% опрошенных, 36,6% респондентов указали, что посещают работу, а 18,8% — работают из дома с полным или частичным сохранением оклада.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили новые преимущества и недостатки дистанционной работы.