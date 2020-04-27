Аналитики выяснили плюсы и минусы удаленной работы

В исследовании за апрель 2020 приняли участие практически 900 компаний.

Основными минусами удаленной работы посчитали нехватку личных коммуникаций (34%) и низкую мотивацию коллег (27%). Другие респонденты подчеркнули, что теперь работников трудно контролировать (22%). Еще 8% заметили сокращение лояльности сотрудников к компании, а 7% рассказали об утечке информации.

В качестве плюсов отметили отсутствие временных затрат на дорогу до офиса, расходов на питание (52%), а также аренду рабочих мест (25%).

Преимуществом назвали возможность принять на работу человека из любой страны (23%).

Специалисты уточнили, что 63% участников опроса довольны сложившимся форматом работы, однако 60% не заметили роста эффективности.