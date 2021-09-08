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    08 сентября 2021, 14:21

    «Работал на благо укрепления министерства». В МЧС назвали гибель Зиничева тяжелой утратой

    Александр Блинов, Александра Прохорова

    Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший в среду на учениях, очень многое сделал для развития и укрепления министерства. Об этом «360» заявил президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин.

    «Работал на благо укрепления министерства». В МЧС назвали гибель Зиничева тяжелой утратой

    Зиничев, который сменил на посту главы МЧС Владимира Пучкова, много сделал для того, чтобы ведомство вернулось к состоянию того периода, когда им руководил Сергей Шойгу, отметил Тетерин.

    «Многое ему удалось. Не все, но он шел к этой цели и работал именно на благо укрепления службы МЧС», — подчеркнул он.

    Глава академии противопожарной службы выразил соболезнования.

    «Это тяжелая и очень серьезная утрата», — признал Тетерин.

    Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в среду во время межведомственных учений. Трагедия произошла в Норильске. По данным СМИ, там проходили съемки учебного фильма для МЧС. Руководитель ведомства погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Они оба стояли у обрыва, когда Мельник поскользнулся и сорвался вниз. Зиничев прыгнул в воду за ним, но разбился об камень. Оба умерли.