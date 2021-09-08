«Работал на благо укрепления министерства». В МЧС назвали гибель Зиничева тяжелой утратой

Глава МЧС России Евгений Зиничев, погибший в среду на учениях, очень многое сделал для развития и укрепления министерства. Об этом «360» заявил президент Академии государственной противопожарной службы МЧС России Иван Тетерин.

Зиничев, который сменил на посту главы МЧС Владимира Пучкова, много сделал для того, чтобы ведомство вернулось к состоянию того периода, когда им руководил Сергей Шойгу, отметил Тетерин.

«Многое ему удалось. Не все, но он шел к этой цели и работал именно на благо укрепления службы МЧС», — подчеркнул он.

Глава академии противопожарной службы выразил соболезнования.

«Это тяжелая и очень серьезная утрата», — признал Тетерин.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в среду во время межведомственных учений. Трагедия произошла в Норильске. По данным СМИ, там проходили съемки учебного фильма для МЧС. Руководитель ведомства погиб, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Они оба стояли у обрыва, когда Мельник поскользнулся и сорвался вниз. Зиничев прыгнул в воду за ним, но разбился об камень. Оба умерли.