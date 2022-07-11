Работающим пенсионерам захотели проиндексировать пенсии

Законопроекты об индексации выплат работающим пенсионерам и снижении пенсионного возраста внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены — это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий рабочим пенсионерам», — сказал депутат журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

Ранее Миронов уже предлагал вернуть возраст выхода на пенсию. Речь шла о 55 годах для женщин и о 60 годах для мужчин.

Зимой 2021 года комитет Госдумы по социальной политике отклонил законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам. Закон об отмене индексации этих выплат начал действовать в России с января 2016 года.

Ранее коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк напомнил, что россияне могут вернуть часть денег, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Он пояснял, что речь идет о получении ежегодного налогового вычета. Если человек официально трудоустроен, то он может вернуть до 15,6 тысячи рублей.