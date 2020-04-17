Работающим пенсионерам в апреле сделают электронный больничный

Россияне старше 65 лет, которые сейчас работают, при необходимости смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Как он рассказал РИА «Новости», для выдачи документа у Фонда социального страхования (ФСС) должны быть данные человека. Их передает в фонд работодатель.

«Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», — добавил Котяков.

Министр отметил, что такие меры ввели в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Электронный больничный работнику оплатит ФСС. Пособие по нетрудоспособности рассчитывается по общим правилам. Если стаж человека более восьми лет, нерабочие дни оплачиваются в полном размере.

Такой временный порядок дистанционного оформления больничного листа для людей старше 65 лет действовал в России с 6 по 19 апреля.

Российские власти приняли ряд мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Почти во всех регионах введен режим самоизоляции. Закрыты торговые центры, парки, салоны красоты, фитнес-клубы, рестораны.

В Москве и Московской области ввели спецпропуска. Таким образом ездить на общественном и личном транспорте могут люди, которым нужно на работу или по неотложным личным делам. Заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости в Москве ждут в следующие две-три недели. Всего в России, по последним данным, 27 938 человек подхватили коронавирус. Его жертвами стали 232 больных, еще 2304 выздоровели.