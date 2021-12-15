Рабочим специальностям решили вернуть популярность

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила решение проблемы с дефицитом рабочих специальностей в России. Об этом сообщила НСН.

Она уточнила, что сейчас ручной труд оплачивается выше, чем другие сферы. По ее мнению, нужно повышать его популярность. Например, сделать обучение на рабочих специальностях бесплатным.

«Надо вернуть профтехучилища и обеспечить будущему государства подготовку высококлассных специалистов», — добавила Бессараб.

Ранее сообщалось, что женщины в декрете используют отпуск по уходу за ребенком в том числе и для того, чтобы преуспеть в карьере. Об этом свидетельствуют данные опроса россиянок, проходящих бесплатное обучение по программам Томского государственного университета. Большинство женщин в декрете испытывают опасения, что не смогут вернуться на прежнее место работы или будут меньше зарабатывать. Поэтому часть россиянок продолжают работать удаленно, беспокоясь о будущем.