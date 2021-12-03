Федеральный проект позволил россиянкам в декрете освоить новые профессии

Женщины в декрете используют отпуск по уходу за ребенком в том числе и для того, чтобы преуспеть в карьере. Об этом свидетельствуют данные опроса россиянок, проходящих бесплатное обучение по программам Томского государственного университета.

Большинство женщин в декрете испытывают опасения, что не смогут вернуться на прежнее место работы или будут меньше зарабатывать. Поэтому часть россиянок продолжают работать удаленно, беспокоясь о будущем. А другие, понимая, что за три года отпуска происходит отставание в профессиональном развитии, стараются повышать свой уровень, учитывая тенденции рынка труда.

Опрос показал, что только 30% женщин в России не планируют изменений в карьере. Остальные хотели бы попробовать себя в новом деле или повысить квалификацию. Перейти на новую работу планируют 21% женщин, а 17% хотели бы развиваться на том же месте, где они работают. Еще 7% после декрета хотят оформить статус самозанятого.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» женщины в декрете могут пройти профессиональную подготовку по самым востребованным профессиям. Участие в программе принимают 89 российских вузов, которые курирует ТГУ как один из федеральных операторов проекта.

«Одна из основных категорий проекта — женщины, находящиеся в декрете. Их главное опасение сегодня — не успеть за развитием информационных технологий, поэтому наши программы практико-ориентированы и дают навыки в IT-сфере», — отметили в ТГУ.

Анна Лисовская рассказала, что решилась сменить профессию химика и уйти в IТ.

«С появлением детей хочется обеспечить для них стабильность и дать достойный уровень жизни. Сегодня, пройдя обучение, я беру удаленные проекты и могу планировать свой доход и не волноваться о том, что будет завтра», — объяснила она.

Всего в 2021 году в вузы поступило свыше 70 тысяч заявок от женщин в декрете. Для них доступны 30 программ обучения. Наиболее востребованными оказались профессии, предполагающие удаленную работу: таргетолог, SMM-специалист, разработчик мобильных приложений, аналитик данных, веб-дизайнер, а также специалисты по госзакупкам и работе на маркетплейсах.