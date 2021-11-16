QR‑коды для вакцинированных, заразившихся коронавирусом, будут действовать меньше года

QR-коды россиян, которые привились от коронавируса, но после этого заболели ковидом, будут учитывать исключительно срок болезни. Об этом говорится в новом приказе Минздрава РФ.

В документе говорится, что если человек имеет сертификат о вакцинации от коронавируса и информацию о перенесенном ковиде, то будет учитываться «более поздняя дата наступления события».

Сейчас QR-код о вакцинации действителен в России год после прививки, а код о перенесенном COVID-19 — только полгода после выздоровления. Получается, что если человек вакцинировался, а потом заболел, то оставшийся срок действия сертификата о прививке сгорит.

Ранее стало известно, что оперштаб по борьбе с коронавирусом занялся разработкой законопроектов об обязательных QR-кодах в общественном транспорте, магазинах и ресторанах. Парламент пока не начал рассматривать проекты.