QR-коды ввели в ТЦ и магазинах Забайкалья

Для посещения торговых центров и мелких розничных магазинов в Забайкальском крае теперь обязательно нужны QR-коды. Новые правила начали действовать с 10 января, сообщили на сайте правительства региона.

Сфера торговли в Забайкалье с сегодняшнего дня начинает работать по-новому. В торговые центры теперь не пустят без QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом напомнил министр экономического развития края Александр Бардалеев.

Ограничения коснулись и всех непродовольственных магазинов, причем даже маленьких, подчеркнул зампред. У покупателя будут проверять QR-код уже при расчете на кассе.

Для всех жителей Забайкалья, у которых нет QR-кода, по-прежнему открыты двери в продуктовые магазины и аптеки. Исключение составляют только те, что расположены внутри торговых центров.

Накануне оперштаб сообщил, что в Забайкальском крае за прошлые сутки выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе ковидом переболели уже 96 883 человека.

Ранее в России предрекли активизацию мошенников на фоне масштабного введения QR-кодов.