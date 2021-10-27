QR-коды о вакцинации для походов в ТЦ введут в Алтайском крае с 30 октября

Власти Алтайского края с 30 октября начнут вводить новые ковидные ограничения. С этого дня в торговые центры региона перестанут пускать без QR-кода о вакцинации. С 15 ноября это ограничение распространят на посещение общепита, спортзалов, театров, концертных залов и пансионатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Виктора Томенко.

«С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также <…> действующего QR-кода, <…> которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины», — рассказали в пресс-службе.

Через две недели без QR-кода будет нельзя зайти никуда, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Российские регионы начали массово вводить жесткие санитарные ограничения из-за сложной обстановки с коронавирусом в стране. Медики каждую неделю сейчас выявляют рекордное количество новых случаев COVID-19. Ежесуточные показатели смертности от последствий заражения SARS-CoV-2 растут каждый день. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.