QR-коды для посещения ТРЦ введут в Иркутской области

QR-коды для посещения крупных магазинов и торгово-развлекательных комплексов начнут требовать в Иркутской области с 30 октября. Такая мера принята из-за ухудшения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что с 30 октября посетители ТЦ должны иметь при себе паспорт или его копию, сертификат о вакцинации против коронавируса или о перенесенном ковиде, подтверждаемый QR-кодом. Жители также могут показать выданный медорганизацией документ о том, что человек перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, или справку о вакцинации от коронавируса.

Уточняется, что система QR-кодов будет действовать в торгово-развлекательных комплексах, непродовольственных магазинах с площадью торгового зала свыше одной тысячи квадратных метров. Исключением станут торговые точки с отдельным входом. С 30 октября в регионе приостановят работу детские развлекательные центры и детские игровые комнаты. QR-код не будут требовать у несовершеннолетних.

Кобзев подписал указ о нерабочих днях, которые начнутся в Иркутской области с 30 октября и продлятся по 7 ноября включительно. На такой же период нерабочие дни объявлены по всей России. Регионы по желанию могут вводить их раньше 30 октября. Например, в Москве и Подмосковье они начнутся 28 октября. Минздрав РФ призвал людей в нерабочие дни пойти вакцинироваться.