Путин заявил об уникальных возможностях для талантов в России

Россия является страной с уникальными возможностями для талантливых людей, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства сказал об этом, приветствуя участников марафона «Новое знание». Обращение Путина опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что ключевая цель обновленного общества «Знание» — сделать знания притягательной, доступной и одной из важнейших ценностей общества.

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей», — сказал Путин.

Каждый из участников марафона является талантом, подчеркнул он. По словам президента, главное — это определить свой дар и свои сильные стороны, а после этого начать действовать и идти только вперед.

Президент выразил уверенность, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя и встать на свой путь к успеху во всех направлениях.

Студент-первокурсник из Москвы ранее в ходе марафона «Новое знание» обратился к пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, попросив, чтобы его маму наградили орденом «Родительская слава». В беседе с «360» студент рассказал, что восхищается своими родителями и что у него пять братьев и две сестры.