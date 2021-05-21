«Я восхищаюсь своими родителями». Студент объяснил, почему попросил Путина наградить маму

Студент-первокурсник Иван Дзыгар на марафоне «Новое знание» попросил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чтобы Владимир Путин наградил его маму орденом «Родительская слава». Иван рассказал «360», как у него появилась такая идея.

Студент сказал Пескову, что у него пять младших братьев и две сестры, поэтому ему бы очень хотелось, чтобы президент вручил его матери награду. Песков сказал, что этот вопрос возьмут на заметку.

Первокурсник объяснил, что очень уважает своих родителей, поэтому для него очень важно, чтобы его маму наградил именно глава государства. Когда он впервые сказал маме, что ее должен наградить Путин, она не восприняла это всерьез.

«А я маме пока ничего не говорил. И мама не думала, что я всерьез говорю. Я хотел, но не знал, как это сделать. Но вчера узнал, что проводится такое мероприятие, меня на него пригласили. Я узнал, что на нем выступает Дмитрий Песков. Я увидел возможность и воспользовался ею», — рассказал студент.

Источник фото: личный архив семьи Дзыгар

Иван рассказал, что в его семье все ведут здоровый образ жизни, никто не пьет и не курит. Его мать Наталья Дзыгар — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике, отец — ветеран боевых действий в Афганистане и мастер спорта по греко-римской борьбе. Мама сейчас преподает йогу, а отец на пенсии.

«Я восхищаюсь своими родителями, в частности мамой. Они всегда делали все, чтобы мы ни в чем не нуждались. И для этого иногда маме приходилось работать с папой почти круглосуточно. Это был 2013 год, когда мы только в Москву переехали. И сейчас у нас уже все хорошо: своя квартира, все есть. И этого всего добились родители», — сказал молодой человек.

Иван рассказал, что родился в Запорожье, но в полтора года уже пошел в садик в Тверской области. В 2019 году его семья через суд получила субсидию на покупку жилья и приобрела три квартиры.

Сейчас Иван учится на первом курсе Московского политехнического университета. Параллельно он участвует в конкурсах от платформы «Россия — страна возможностей».

«Искренне верю в то, что это так и есть, Россия — страна возможностей. Сегодня я в этом удостоверился лично», — признался он.