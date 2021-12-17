Попова заявила, что скорость распространения «омикрона» пугает

Скорость распространения штамма «омикрон» в мире пугает вытекающими из нее рисками. Об этом РИА «Новости» сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на „омикрон“, то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — произнесла она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отчитывалась о ситуации с заражением этим штаммом в России. Она заявила, что в России отмечены уже 25 инфицированных «омикроном» пациента. Анна Попова не исключила постепенного распространения этой версии коронавируса в стране.

Очередной штамм коронавируса «омикрон» впервые был обнаружен в ЮАР. В его структуре содержится множество мутаций. Есть предположения, что «омикрон» получил развитие в теле человека со слабым иммунитетом, возможно, зараженного ВИЧ.

Особенность этого штамма, по словам ученых, заключается в том, что заразиться им могут уже перенесшие заболевание и прошедшие вакцинацию. Проявляется заражение «омикроном» по-разному.