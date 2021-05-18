Путин заявил о недопустимости односторонних санкций

Президент России Владимир Путин назвал недопустимыми односторонние санкции. Во вторник, 18 мая, он выступил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

«Россия открыта для взаимовыгодного партнерства. Мы готовы работать со всеми без исключения государствами на принципах равноправия и учета интересов друг друга, невмешательства во внутренние дела. Выступаем за обеспечение равной и неделимой безопасности, <…> за честное экономическое сотрудничество, свободное от политически мотивированных санкций», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России также отметил, что ситуация в мире осложняется и речь не только о пандемии, но и о терроризме, деградации системы контроля над вооружениями и других проблемах.

В начале мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга заявила, что США не хотят вводить дополнительные санкции против России, однако оставят за собой такое право.