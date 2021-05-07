США не хотят вводить дополнительные санкции против России, однако оставят за собой такое право. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время регулярного брифинга.

Ее слова процитировал ТАСС. Она отметила, что США использовали «максимальное пространство для маневра», когда вводили санкции против России в апреле этого года. По словам Псаки, это делали, чтобы иметь возможность принять дополнительные ограничительные меры, если действия россиян станут основанием.

«Никто не хочет доводить дело до этого, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», — сказала она.

При этом Псаки заявила, что Вашингтон рассчитывает перейти к более стабильным отношениям с Москвой. Именно поэтому американский лидер Джо Байден предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться.

«В интересах США иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Это не значит, что мы будем воздерживаться, как уже говорили ранее, от применения рестрикций, когда их поведение станет для этого основанием, как мы поступили всего пару недель назад», — пояснила Псаки.