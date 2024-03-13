Общество 13 марта 2024, 10:46 Путин заявил о дефиците кадров в ближайшие годы Путин: дефицит кадров сохранится в ближайшие годы, бизнес должен это понимать РИА «Новости»

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Бизнес в России должен понимать, что в ближайшие годы ситуация с дефицитом кадров в лучшую сторону не изменится, это проблему необходимо решать кардинальным образом. Об этом в беседе с журналистом Дмитрием Киселевым сказал президент Владимир Путин.

«Важная вещь, ведь когда трудовых мигрантов привлекают на предприятия, то говорят о нехватке рабочих рук. Для предпринимателей нужно понимать, что с точки зрения наличия рабочих рук ситуация для них в ближайшие годы к лучшему не изменится. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы», — отметил он.

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Путин выразил мнение, что эту проблему нужно решать кардинально, снижать количество работающих и повышать производительность труда путем внедрения современной техники.

«Для этого нужно готовить кадры и проводить инвестиции в эту сферу. Об этом нам нужно подумать, это самое главное», — добавил президент.

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