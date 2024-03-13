Деньги 13 марта 2024, 07:24 «Больше должны отдавать корпорации». Путин призвал изменить систему налогообложения Путин: налоговое бремя в России должно стать более справедливым РИА «Новости»

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Расходы казны на социальные нужны следует обеспечивать за счет налогов крупных корпораций, юридических и физических лиц с высокими доходами. Президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву выступил за изменение системы налогообложения, сообщило РИА «Новости».

«Действительно, распределение этого налогового бремени — оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», — сказал он.

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Президент поддержал введение прогрессивного налогообложения, но заявил, что этот вопрос следует проработать. Необходимо выстроить такую систему, сказал он, которая позволяла бы решать поставленные перед государством социальные вопросы, снижала налоговую нагрузку на многодетные семьи. По мнению Владимира Путина, и общество, и бизнес поддержат нововведение.

Предложение изменить систему налогообложения в России президент озвучил в послании Федеральному собранию. Он поручил зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года.