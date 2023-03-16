16 марта 2023, 14:51
Путин заявил о больших возможностях для бизнеса в России
Президент Путин заявил о больших перспективах для развития бизнеса в России
Уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новые возможности и перспективы для отечественного бизнеса. Об этом на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.
«Освободившиеся ниши после ухода некоторых иностранных компаний стали занимать отечественные организации», — сказал он.
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По словам президента, нынешняя ситуация похожа на 2014 год, когда в ответ на санкции Россия ввела ответные ограничительные меры в продовольственном секторе.
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«После этого начался бурный рост агропромышленного комплекса. Сейчас возможности и перспективы для развития бизнеса еще больше. Их нельзя упустить, а то и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Для российского бизнеса эта ситуация стала уникальной», — добавил Путин.
Президент России 16 марта принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он поблагодарил РСПП за большой вклад в развитие страны.
Россия
Бизнес
Владимир Путин
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