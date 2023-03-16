Важное 16 марта 2023, 14:51 Путин заявил о больших возможностях для бизнеса в России Президент Путин заявил о больших перспективах для развития бизнеса в России РИА «Новости»

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Уход с российского рынка ряда зарубежных компаний открыл новые возможности и перспективы для отечественного бизнеса. Об этом на пленарном заседании съезда РСПП заявил президент страны Владимир Путин.

«Освободившиеся ниши после ухода некоторых иностранных компаний стали занимать отечественные организации», — сказал он.

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По словам президента, нынешняя ситуация похожа на 2014 год, когда в ответ на санкции Россия ввела ответные ограничительные меры в продовольственном секторе.

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«После этого начался бурный рост агропромышленного комплекса. Сейчас возможности и перспективы для развития бизнеса еще больше. Их нельзя упустить, а то и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Для российского бизнеса эта ситуация стала уникальной», — добавил Путин.

Президент России 16 марта принял участие в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он поблагодарил РСПП за большой вклад в развитие страны.