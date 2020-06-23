Путин высказался об изменившем россиян непростом периоде

Владимир Путин в обращении к россиянам, обратил внимание на то, как поменялся жизненный уклад у жителей страны. Он подчеркнул, что это были сложные дни.

«В эти безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей», — сказал Путин.

По словам президента, такой сложный период напомнил людям, насколько важна человеческая жизнь, и что победить коронавирус можно только вместе. Он поблагодарил народ, за соблюдение всех мер безопасности, которые помогают сдерживать распространение вируса COVID-19. Кроме этого, по мнению президента, россияне не растерялись во время борьбы с инфекцией.

Владимир Путин сказал, что именно усиленные меры, к которым властям пришлось прибегнуть в пик пандемии, помогли «выиграть драгоценное время» и сделать все возможное, чтобы спасти жизни людей.

Ранее в обращении к россиянам президент Путин предложил, распространить программу по льготной ипотеке на новое жилье стоимость до 12 миллионов рублей.