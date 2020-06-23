Путин предложил расширить льготную ипотеку на новое жилье

Президент России предложил расширить программу льготной ипотеки. Теперь она затронет жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн рублей.

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил дополнить программу по льготной ипотеке и распространить ее на новое жилье стоимостью до шести миллионов рублей. При это для крупных городов взять ипотеку с низким процентом можно на недвижимость стоимостью до 12 миллионов рублей. Сейчас россияне могут получить такую ипотеку на жилье стоимостью до трех миллионов рублей.

Сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что средняя ставка по ипотеке в России впервые достигла исторического минимума. Она составила 7,4%. При этом каждая третья ипотека в мае давалась под 6,5%. Такую низкую ставку банки установили по поручению президента Владимира Путина. Ранее депутаты Госдумы обратились в Банк России с просьбой продлить до 2021 года программу по ипотеке с пониженной ставкой.

Кроме этого, Путин предложил повысить налоговую ставку с 13 до 15% для физических лиц, чей заработок превышает пять миллионов рублей в год.