Организация государственных похорон первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева не планируется. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Организация государственных похорон Горбачева не планируется», — заявил собеседники агентства.

Горбачев умер вечером 30 августа на 92-м году жизни. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким политика.

Также о смерти Горбачева высказались многие политики, а также звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер. Он заявил, что политик был для него героем и другом.

Президент США Джо Байден назвал Михаила Горбачева человеком выдающихся взглядов, а премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил большой вклад президента СССР в дело построения мира без ядерного оружия.

По данным СМИ, Горбачева должны похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве.