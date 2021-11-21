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    21 ноября 2021, 10:40

    Авто погибшего в ДТП блогера Губденского было на летней резине — СМИ

    РЕН ТВ: машина блогера Губденского, погибшего в аварии на Кутузовском проспекте, была на летней резине

    Редакция «360»

    На шинах автомобиля блогера Саида Губденского, спровоцировавшего смертельную аварию, была летняя резина. Как сообщил РЕН ТВ, кроме того, машина оказалась незастрахованной, в ней не стоял видеорегистратор.

    Авто погибшего в ДТП блогера Губденского было на летней резине — СМИ

    В прошлом году блогер получил 14 штрафов. Тогда же его лишили прав на семь месяцев.

    В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте произошла страшная авария с участием нескольких машин. BMW Губденского вылетел на встречную полосу и врезался в автомобили Volvo и Mercedes. В ДТП погиб сам Губденский и его пассажир, которым оказался президент дагестанской Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Заур Ибрагимов. Среди остальных участников аварии были пострадавшие, но им не понадобилась госпитализация.

    Как сообщили СМИ, авария произошла из-за игры в шашки на дороге. По одной из версий случившегося, машину могло занести на мокрой поверхности улицы.