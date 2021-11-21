На шинах автомобиля блогера Саида Губденского, спровоцировавшего смертельную аварию, была летняя резина. Как сообщил РЕН ТВ, кроме того, машина оказалась незастрахованной, в ней не стоял видеорегистратор.

В прошлом году блогер получил 14 штрафов. Тогда же его лишили прав на семь месяцев.

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте произошла страшная авария с участием нескольких машин. BMW Губденского вылетел на встречную полосу и врезался в автомобили Volvo и Mercedes. В ДТП погиб сам Губденский и его пассажир, которым оказался президент дагестанской Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Заур Ибрагимов. Среди остальных участников аварии были пострадавшие, но им не понадобилась госпитализация.

Как сообщили СМИ, авария произошла из-за игры в шашки на дороге. По одной из версий случившегося, машину могло занести на мокрой поверхности улицы.