Общество 24 ноября 2022, 16:01 Путин встретится с матерями участников спецоперации Кремль анонсировал встречу Путина с матерями участников спецоперации на Украине РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин перед Днем матери решил встретиться с женщинами, чьи сыновья участвуют в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — уточнили в администрации президента.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В конце сентября стало известно, что туда также направят резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации.

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Международный день матери отметят 27 ноября. Жителей Подмосковья в этот день ждет культурная программа. Маленькие зрители со своими родителями смогут увидеть спектакль «Маленький принц», его покажут в музее-заповеднике «Горки Ленинские».