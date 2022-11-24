24 ноября 2022, 16:01
Путин встретится с матерями участников спецоперации
Кремль анонсировал встречу Путина с матерями участников спецоперации на Украине
Российский президент Владимир Путин перед Днем матери решил встретиться с женщинами, чьи сыновья участвуют в российской спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — уточнили в администрации президента.
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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В конце сентября стало известно, что туда также направят резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации.
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Международный день матери отметят 27 ноября. Жителей Подмосковья в этот день ждет культурная программа. Маленькие зрители со своими родителями смогут увидеть спектакль «Маленький принц», его покажут в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
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Специальная военная операция РФ на Украине
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