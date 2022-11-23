Подмосковье 23 ноября 2022, 11:34 Музыкальный спектакль «Маленький принц» покажут в День матери в Горках Ленинских

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Спектакль «Маленький принц», адаптированный для юных слушателей, состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 27 ноября — в День матери. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

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Известная во всем мире история про одиночество, верность, дружбу и ответственность — это классика, которая не устаревает уже очень много лет. Музыкальная составляющая превращает спектакль практически в оперу, которая будет понятна даже детям.

«Маленький принц» — самая переводимая книга из всех, когда-либо написанных на французском языке. Ее легко воспринимают дети, а взрослые ценят за глубокий философский смысл и аллегорию.

Музыку к спектаклю написал композитор Леонид Клиничев. Маэстро постарался сделать ее понятной для младших зрителей, так что на представление смело можно приходить с детьми. Однако главными в этот день станут их мамы и бабушки, которым и будет посвящено мероприятие.

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