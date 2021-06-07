Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы созыва. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, совещание главы государства с депутатами седьмого созыва нижней палаты российского парламента запланировано на 21 июня, сообщило РИА «Новости». Планируется, что встреча состоится в Большом Кремлевском дворце.

Последняя неделя пленарных заседаний Госдумы седьмого созыва завершится 18 июня. С 19 июля по 29 августа парламентарии уйдут в отпуск. После этого запланировано еще три региональные недели до выборов в Госдуму. Они назначены на 19 сентября.

В семи регионах России избиратели смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). По данным Центризбиркома, такое голосование пройдет в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях.

По данным ЦИК, самое большое число вероятных участников электронного голосования в Москве (4 430 613), на втором месте Ростовская область (2 096 574), а на третьей строчке Нижегородская область (1 581 325).