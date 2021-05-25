ЦИК перечислил регионы с онлайн-голосованием на выборах в 2021 году

Избиратели семи субъектов России смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре 2021 года. Об этом сообщил Центризбирком на своем канале в Telegram.

Дистанционное электронное голосование пройдет в Москве, Севастополе, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что ДЭГ используют не только на выборах в Госдуму, но и на муниципальном голосовании.

«Мы идем аккуратно и взвешенно. Нам бы хотелось испытать дистанционное электронное голосование в боевой обстановке, ограничившись 1−1,5 миллиона избирателей», — подчеркнул он.

Дистанционное электронное голосование доступно для избирателей с подтвержденной записью на едином портале госуслуг.

По данным ЦИК, самое большое число вероятных участников электронного голосования из Москвы (4 430 613), на втором месте Ростовская область (2 096 574), замыкает тройку Нижегородская область (1 581 325).

Дистанционное онлайн-голосование в России проходит в порядке эксперимента. Госдума приняла закон, по которому его продлили на 2020 и 2021 год на выборах всех уровней в Москве. Регионы присылали свои заявки для участия, их рассматривал Центризбирком.

Впервые онлайн-голосование на федеральном уровне использовали в Москве и Нижегородской области во время принятия поправок к Конституции. Эксперимент признали удачным.



Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября.