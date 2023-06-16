Общество 16 июня 2023, 21:07 Путин встретился с Терешковой и лично вручил ей орден Гагарина Президент Путин встретился с Валентиной Терешковой в годовщину ее полета вокруг Земли

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Глава России Владимир Путин встретился с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой в годовщину ее одиночного полета вокруг Земли. Президент лично вручил космонавту недавно учрежденный орден Гагарина. Кадры встречи опубликовали на сайте Кремля.

Российский лидер обратился к Терешковой, используя ее космический позывной «Чайка». Он поздравил ее с 60‑летием со дня ее одиночного полета вокруг Земли, который состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток‑6» и продолжался почти трое суток. Путин отметил, что после Терешковой 19 лет в космосе не было ни одной женщины.

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Он также поблагодарил космонавта за научную и общественную работу.

«Уважаемая Валентина Владимировна, кроме этого вы внесли огромный вклад в развитие нашей государственности, очень много внимания уделяли таким важнейшим направлениям деятельности страны, как поддержка материнства, детства. <…> Мы восхищаемся тем, что и как Вы делали в интересах России», — сказал президент.

Валентина Терешкова поблагодарила Путина за теплые слова и сказала, что еще никогда в жизни так не волновалась.