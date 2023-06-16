Власть 16 июня 2023, 12:18 Путин наградил Терешкову орденом Гагарина Президент Путин подписал указ о награждении космонавта СССР Терешковой орденом Гагарина Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 86-летнего летчика-космонавта СССР, депутата Госдумы, члена комитета по международным делам Валентины Терешковой орденом Гагарина. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Награду присудили за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные во время исторического пилотируемого полета в космос, а также активную общественную и международную деятельность.

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Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт.

Орден Гагарина учредили указом президента в мае 2023 года. Им будут награждать за успешное выполнение пилотируемого космического полета и заслуги в его реализации, за выдающуюся работу при реализации государственной политики в космической сфере, заслуги в разработке, производстве, испытании и эксплуатации ракетно-космической техники и большие заслуги в подготовке научных и инженерно-технических кадров.