Рождественское богослужение началось в Храме Христа Спасителя

Традиционное Рождественское богослужение началось в столичном Храме Христа Спасителя. Его возгласил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал верующих молиться за властей и народ.

После литургии патриарх отметил, что в мире происходит большое количество катаклизмов. Также он добавил, что международная обстановка становится все более и более сложной и опасной.

«Но мы должны просить Господа, чтобы Он свет своей благодати, этот великий прожектор, указывающий правильный путь, возжег перед очами и власть имущих, и всего нашего народа, да и всего рода человеческого», — сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что только идя в этом божественном луче света, можно избежать личных, государственных и других проблем.

При этом патриарх заявил, что Бог является светлым и ясным лучом, а не той силой, которая тащит человека подобно локомотиву. Человек должен сам идти вперед, а Бог высветит ему его путь.

Православные христиане 6 января соблюдают последний многодневного Рождественского поста — Сочельник. Этот день знаменует для верующих канун Рождества Христова.