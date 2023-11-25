Важное 25 ноября 2023, 12:22 Путин указал на востребованность работы движения «Матери России» Путин заявил о большой и востребованной работе «Матерей России» РИА «Новости»

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Всероссийское общественное движение «Матери России» проводит большую и востребованную работу. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

В Пятигорске в субботу началась конференция, приуроченная ко Дню матери. Глава государства направил ее участникам приветственное письмо.

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Участниками форума стали матери и жены участников специальной операции, многодетные матери, представительницы добровольческих и благотворительных организаций, попечители детей-сирот, деятели образования, культуры и науки.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии конференции, которую посвятили Дню матери. Отмечу востребованную большую работу ее организатора, общественного движения „Матери России“», — указал в телеграмме Путин.

Президент отметил, что на конференции обсуждают вопросы государственного значения: поддержу детства и материнства, а также улучшение демографической ситуации в стране.

В заключение глава государства поздравил с приближающимся праздником организаторов мероприятия, гостей и участников.

День матери — ежегодный праздник, который в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В нынешнем году праздник пришелся на 26 ноября.

Ранее Путин назвал поддержку детства и материнства одним из главных приоритетов России.