Власть 16 февраля 2024, 16:16 Путин поблагодарил ушедшие из России компании за создание культуры производства Путин: рабочие подхватили культуру производства ушедших западных компаний РИА «Новости»

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Брошенные ушедшими из России западными компаниями производства оказались в надежных руках рабочих, которые получили достаточно навыков для продолжения деятельности. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе общения с сотрудниками заводов и студентами в челябинском индустриальном парке «Станкомаш».

Глава государства подчеркнул, что благодарен ушедшим компаниям за проделанную работу по созданию культуры производства и создание отличных коллективов. Но теперь промышленные предприятия станут работать самостоятельно.

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«Некоторые бренды ушли, спасибо им большое, они создали и коллективы, где-то соответствующим образом поработали над культурой производства и так далее. Но наши люди подхватывают в мгновение и дальше идут», — заявил Путин.

В ходе своего выступления Путин подчеркнул, что положительный эффект на рост промышленного производства России оказали западные санкции.

Для отечественных заводов открылся весь внутренний рынок, освободившийся от иностранных конкурентов. Президент добавил, что это привело к повышенному спросу на рабочие руки.

Для расширения кадров российские компании предлагают все более выгодные условия и вкладывают дополнительные средства в дальнейшее развитие.