Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин поделился со строителями Крымского моста подробностями своего ночного телефонного разговора с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Ранее он был владельцем компании «Стройгазмонтаж» — основного подрядчика строительства переправы через Керченский пролив.

«Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: „Ты что, выпил, что ли?“ Он говорит: „Нет“», — сообщил Путин рабочим во время поездки в поезде из Керчи в Тамань. Рассказ главы Российского государства попал в трансляцию открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту, которую проводил RT.

Представитель Ротенберга объяснил РБК слова президента России. Собеседник отметил, что бизнесмен во время этого разговора доложил о завершении волнительного этапа строительства объекта — поднятия железнодорожной арки.

23 декабря Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту. Он проехал по нему в кабине машиниста. 24 и 25 декабря по мосту пройдут первые пассажирские составы — поезда из Санкт-Петербурга и Москвы.