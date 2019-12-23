Путин в кабине машиниста открыл движение поездов по Крымскому мосту

Перед началом церемонии открытия движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив глава Российского государства решил лично проехаться по нему в кабине машиниста.

Путин приехал на станцию Керчь Южная. Новый парк днем 23 декабря. Президента встретили министр транспорта Евгений Дитрих, глава Крыма Сергей Аксенов, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, глава совета директоров «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг и генеральный директор Крымской железной дороги Алексей Гладилин.

24 и 25 декабря по переправе проедут первые пассажирские составы — поезда Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь. Поезд из Северной столицы перевезет более 600 человек.

Мост соединяет Крым с Таманским полуостровом. В мае 2018 года Путин открыл автомобильное движение по переправе через Керченский пролив. Тогда руководитель Российского государства проехал за рулем грузовика в колонне строительной техники.