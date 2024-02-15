Общество 15 февраля 2024, 18:59 Путин рассказал об отношении к нацистам в России Путин: в РФ никогда не разделяли русских и украинцев, но не сочувствуют нацистам РИА «Новости»

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В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе визита на «Уралвагонзавод» в Свердловской области.

«С любыми проявлениями нацизма, национализма мы будем бороться. Мы будем и дальше защищать людей наших, которые живут на Украине», — отметил он.

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Также глава государства напомнил, что в России никогда не разделяли русских и украинцев.

«Подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, и подавляющее число проживающих в России всегда считали, что это фактически одно и то же», — добавил Путин.

В интервью Такеру Карлсону он рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский обещал мир своему народу, но предал избирателей и занял сторону неонацистов. Запретив диалог с Россией, президент Украины совершил большую дипломатическую ошибку.