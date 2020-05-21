Путин рассказал о будущем системы образования в России на фоне пандемии
Он отметил, что решение о переходе на онлайн-обучение было непростым, но верным. И преподаватели, и учащиеся справились с этим испытанием. Однако будущее все-таки за традиционным образованием.
«Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает человека. Она помогает понять и принять ценности и традиции, на которых основано российское государство. По его словам, возникшие сложности во время онлайн-обучения нужно проанализировать. Учителя в начале следующего учебного года проверят те знания, которые школьники получили в период онлайн-обучения.
Также во время заседания он объявил о том, что ЕГЭ начнется 29 июня. Его будут сдавать те, кто хочет в этом году поступать в вузы. Экзамены дополнительно проведут и в августе. Однако вне зависимости от этого все выпускники получат аттестаты.