Путин рассказал о будущем системы образования в России на фоне пандемии

Президент Владимир Путин провел очередное рабочее заседание. Его главной темой стало образование. Российский лидер развеял слухи, связанные с этим вопросом.

Он отметил, что решение о переходе на онлайн-обучение было непростым, но верным. И преподаватели, и учащиеся справились с этим испытанием. Однако будущее все-таки за традиционным образованием.

«Все слухи и вбросы, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что система образования не только учит, но и воспитывает человека. Она помогает понять и принять ценности и традиции, на которых основано российское государство. По его словам, возникшие сложности во время онлайн-обучения нужно проанализировать. Учителя в начале следующего учебного года проверят те знания, которые школьники получили в период онлайн-обучения.

Также во время заседания он объявил о том, что ЕГЭ начнется 29 июня. Его будут сдавать те, кто хочет в этом году поступать в вузы. Экзамены дополнительно проведут и в августе. Однако вне зависимости от этого все выпускники получат аттестаты.