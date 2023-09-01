Общество 01 сентября 2023, 17:37 Путин рассказал, что человеку нужно для счастья Путин: человек станет счастливым, если реализует себя и посвятит жизнь семье РИА «Новости»

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Если человек сможет реализовать себя и посвятит жизнь семье и стране, то станет счастливым. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на открытом уроке со школьниками «Разговор о важном».

«Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму», — сказал он.

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По словам главы государства, реализовать себя — это испытывать удовольствие от своей деятельности. Однако важен не только результат, но и признание. Людям необходимо получать обратную связь, пояснил Путин.

Как уточнил президент, если человек добивается успеха на своем поприще, посвящает себя семье и окружающему миру, то совокупность этих факторов и делает его счастливыми.

Важным моментом в жизни каждого является выбор пути, по которому он сможет пойти. Умение найти себя в жизни и раскрыть свои сильные стороны поможет добиться успеха в будущем, добавил глава государства.